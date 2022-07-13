Задержан бывший замглавы МЧС РФ Андрей Гурович

Андрей Гурович Фото: МЧС России/ТАСС

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Бывший замглавы МЧС РФ Андрей Гурович задержан по подозрению в нецелевом использовании более 300 млн рублей, ему предъявлено обвинение, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ (СКР) в среду.

"Главным следственным управлением СКР возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Андрея Гуровича по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия)", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в результате действий Гуровича "бюджету Мурманской области причинен ущерб на сумму более 323 млн рублей".

"Гурович задержан, ему предъявлено обвинение", - говорится в сообщении. Следствие ходатайствует об аресте экс-замминистра, заявили в СКР.

В чем обвиняют Гуровича

По версии следствия, в 2020 году "Гурович организовал выделение из федерального бюджета более 969 млн рублей для строительства в Мурманской области полевого госпиталя для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией".

"Полевой госпиталь был возведен без учета климатических условий региона, по назначению не использовался и был демонтирован. Достоверно зная об этих обстоятельствах, Гурович, на которого были возложены обязанности по контролю за расходованием выделенных бюджетных денежных средств, осознавая, что цели развертывания госпиталя не достигнуты, мер к эффективному использованию бюджетных средств не принял", - говорится в пресс-релизе.

В нем отмечается, что Следственным комитетом совместно с ФСБ "по местам жительства Гуровича и иных связанных с ним лиц, а также в территориальных подразделениях министерств и ведомств проведены обыски".

"МЧС оказывает содействие в предоставлении следствию необходимых документов", - заявили в СКР.

Гурович был назначен заместителем министра в июне 2018 года. 25 мая этого года стало известно, что президент РФ Владимир Путин своим указом освободил его от этой должности.