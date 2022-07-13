Экс-замглавы МЧС РФ Гурович арестован по делу о превышении полномочий

Андрей Гурович Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы по ходатайству следствия отправил под арест бывшего заместителя главы МЧС Андрея Гуровича, задержанного по делу о превышении должностных полномочий, сообщили "Интерфаксу" в суде в среду.

Срок меры пресечения Гуровичу установлен до 11 сентября.

"В удовлетворении ходатайств стороны защиты об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста или иной меры, не связанной с заключением под стражу, отказано", - отметили в суде.

О задержании Гуровича стало известно ранее в среду.

Ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ).

По версии Следственного комитета, в 2020 году Гурович организовал выделение из федерального бюджета более 969 млн руб. на строительство полевого госпиталя для лечения пациентов с коронавирусом в Мурманской области.

Госпиталь, как выяснило следствие, оказался возведен без учета климатических условий региона, по назначению не использовался и был демонтирован. Однако Гурович, зная об этом и будучи ответственным за контроль над расходованием выделенных средств, не принял мер к их эффективному использованию.

В результате, установило следствие, бюджету Мурманской области причинен ущерб на сумму более 323 млн руб.

Гурович был назначен заместителем министра в июне 2018 года. 25 мая этого года стало известно, что президент РФ Владимир Путин своим указом освободил его от этой должности.