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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:28

Бывшему вице-губернатору Томской области Гурдину предъявили обвинение в растрате

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Следственное управление СКР по Томской области предъявило обвинение в растрате бывшему заместителю губернатора региона по инвестиционной политике и имущественным отношениям Юрию Гурдину, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

"По предварительным данным, с августа 2020 года по ноябрь 2021 года обвиняемый организовал и руководил совершением директором одного из фондов Томской области растраты денежных средств в особо крупном размере в сумме не менее 70 млн рублей, выделенных из областного бюджета в рамках национального проекта "Образование", - говорится в пресс-релизе.

Уголовное дело возбуждено по материалам ФСБ. Гурдину инкриминируют ч.3 ст. 33, ч.4 ст. 160 УК РФ (организация растраты бюджетных денежных средств в особо крупном размере).

Сейчас решается вопрос об избрании бывшему заместителю губернатора региона меры пресечения.

Отмечается, что второму фигуранту уголовного дела также предъявлено обвинение в растрате.

Ранее о задержании Гурдина по подозрению в растрате в особо крупном размере сообщалось со ссылкой на информированный источник.

10 мая глава Томской области Сергей Жвачкин подал в отставку. Президент РФ Владимир Путин назначил врио главы региона заместителя начальника управления президента РФ по внутренней политике Владимира Мазура.

12 мая Мазура на внеочередном собрании Законодательной думы Томской области представили в качестве врио главы региона. В тот же день он подписал срочные двухмесячные контракты с заместителями губернатора, работавшими в команде предыдущего главы региона. На следующий день Гурдин подал в отставку.

Томская область Юрий Гурдин
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