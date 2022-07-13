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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

Экс-замгубернатора Томской области Гурдин задержан по подозрению в растрате

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего заместителя губернатора Томской области по инвестиционной политике и имущественным отношениям Юрия Гурдина, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в среду.

Гурдин задержан по подозрению в совершении преступления по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере), уточнил собеседник агентства.

10 мая глава Томской области Сергей Жвачкин подал в отставку. Президент РФ Владимир Путин назначил врио главы региона заместителя начальника управления президента РФ по внутренней политике Владимира Мазура.

12 мая Мазура на внеочередном собрании Законодательной думы Томской области представили в качестве врио главы региона. В тот же день он подписал срочные двухмесячные контракты с заместителями губернатора, работавшими в команде предыдущего главы региона.

На следующий день Гурдин подал в отставку. 25 мая в отставку ушел замглавы по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто.

Томская область Юрий Гурдин
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