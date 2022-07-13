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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:28

МИД РФ счел проявлением здравомыслия обновление рекомендаций ЕК по транзиту в Калининград

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - В Москве расценивают как "проявление реализма и здравомыслия" решение Еврокомиссии вывести из-под действия санкций определенную продукцию в рамках калининградского железнодорожного транзита, заявили в среду в МИД РФ.

"Это решение, снимающее ограничения для определенной номенклатуры продукции, перевозимой железнодорожным транспортом, - проявление реализма и здравомыслия", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

При этом Захарова отметила, что "вопросы по содержанию данного документа у нас остаются".

"Безусловно, российской стороной будет налажен плотный мониторинг того, как указанные шаги ЕС будут реализовываться на практике", - говорится в комментарии.

Захарова сообщила, что "на протяжении последних четырех недель российская сторона находилась в прямом контакте с представителями Евросоюза по данному вопросу, была в курсе подготовки Брюсселем соответствующих решений".

"В настоящее время внимательно изучаем представленные Еврокомиссией разъяснения, анализируем их с точки зрения приоритетной задачи - всеобъемлющего жизнеобеспечения Калининградской области", - заявила официальный представитель МИД РФ.

Еврокомиссия ранее пояснила, что при соблюдении определенных условий не запрещала транзит санкционных российских грузов по железной дороге.

"Подтверждаем, что в соответствии с принятыми ЕС мерами транзит, осуществляемый Россией, санкционных товаров запрещен для автотранспорта. Подобных запретов нет для железнодорожного транспорта, однако у стран-членов ЕС должна быть возможность контролировать этот транзит", - говорилось в опубликованных в среду пояснениях ЕК.

МИД РФ Мария Захарова ЕК Калининградская область ЕС
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