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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:28

В Литве могут обанкротиться 7% перевозчиков из-за ограничения транзита в Калининград

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Ситуация с калининградским транзитом может привести к банкротству и уходу с транспортного рынка Литвы 5-7% местных перевозчиков, считает литовская национальная ассоциация автомобильных перевозчиков "Линава".

"В результате вступивших в силу с 10 июля последних санкций ЕС, запрещающих ввоз цемента, спирта и других товаров в Калининград, пострадает примерно 5-7% всех литовских перевозчиков", - говорится в сообщении ассоциации.

Прогнозируется, что эти ограничения больше всего коснутся малых и средних компаний-перевозчиков, которые еще не успели переориентироваться с восточных рынков на западные и не имеют для этого финансовых ресурсов.

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На 1 апреля 2022 года в Литве насчитывается 4 168 малых и средних транспортных предприятий. Эксперты транспортной отрасли прогнозируют, что если к концу текущего года некоторые компании не смогут переориентироваться на Запад и найти там новых клиентов, то им грозит приостановка деятельности, банкротство. До конца года могут исчезнуть 208-292 участника транспортного рынка, прогнозирует ассоциация.

По словам генерального секретаря "Линавы" Зенонаса Буйвидаса, приведенным в сообщении, кризис не затронет крупные компании. Они выигрывают тендеры и осуществляют только самые прибыльные перевозки. Помимо услуг по транспортировке, они предоставляют и другие услуги - складирование, развозку товаров, парковку, поэтому могут заинтересовать клиента полным пакетом услуг.

С начала года транспортный бизнес Литвы ищет возможности закрепиться на западных рынках и придерживается установленных ограничений на перевозку товаров, запрещенных санкциями Евросоюза. Кому-то это удалось, а кому-то еще нет, потому что поиск новых рынков – дорогостоящий процесс, отмечает глава ассоциации.

По его словам, именно поэтому "Линава" в очередной раз обратилась к правительству, министерству экономики и инноваций и министерству финансов за финансовой поддержкой транспортного бизнеса, который хочет переориентировать свою деятельность на западные рынки.

После вступления в силу санкций Евросоюза против России Литва 17 июня ограничила транзит стали, черных металлов и других санкционных товаров в Калининградскую область РФ, указав, что сделала это на основании разъяснений Еврокомиссии. С 10 июля через Литву в Калининград запрещена перевозка цемента, спирта, изделий из древесины, стекла, алюминия, бумаги, гипса, судовых деталей и некоторой другой продукции российского производства.

Москва заявила, что транзитные ограничения нарушают международные соглашения, и пригрозила ответными мерами. При этом в Москве надеются, что ЕС примет решение об отмене ограничений и даст Литве на этот счет соответствующие разъяснения.

Литва Калининград
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