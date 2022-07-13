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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:28

ЕК пояснила, что транзит санкционных российских грузов через ЕС разрешен по ж/д

Там отметили, что транзит таких товаров запрещен для автотранспорта

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Еврокомиссия пояснила, что при соблюдении определенных условий не запрещала транзит санкционных российских грузов по железной дороге.

"Подтверждаем, что в соответствии с принятыми ЕС мерами транзит, осуществляемый Россией, санкционных товаров запрещен для автотранспорта. Подобных запретов нет для железнодорожного транспорта, однако у стран-членов ЕС должна быть возможность контролировать этот транзит", - говорится в опубликованных в среду пояснениях ЕК.

"Странам ЕС нужно проверять, чтобы объемы транзита соответствовали средним показателям, зафиксированным в течение последних трех лет. В особенности это касается спроса на основные товары", - подчеркивается в документе. В нем указывается, что ЕС нужно следить, чтобы транзит не использовался для обхода санкций.

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При этом в Еврокомиссии отмечают, что "транзит находящихся под санкциями товаров и технологий военного или двойного назначения полностью запрещен - вне зависимости от способа транспортировки".

"Цель публикации сегодняшних пояснений - пояснить, каковы правила, и напомнить странам ЕС обязанность пресекать любые попытки обхода рестриктивных мер Евросоюза. В связи с этим Еврокомиссия подчеркивает важность осуществления мониторинга торговых потоков между Калининградской областью и остальной территорией России. Это необходимо, чтобы убедиться, что находящиеся под санкциями товары не попадают на таможенную территорию ЕС", - говорится в документе.

Со своей стороны, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российская сторона изучит опубликованные Евросоюзом материалы по транзиту в Калининград и предоставит подробную информацию.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее в среду заявил, что пока окончательных договоренностей по допуску транзита грузов в Калининградскую область нет.

О том, что Евросоюз и Россия договорились о транзите грузов в Калининградскую область и соответствующий документ предоставил Брюссель, сообщила в среду газета "Известия" со ссылкой на высокопоставленные российские источники.

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Как сообщалось, после вступления в силу санкций Евросоюза против России Литва 17 июня ограничила транзит стали, черных металлов и других санкционных товаров в Калининградскую область РФ, указав, что сделала это на основании разъяснений Еврокомиссии. С 10 июля через Литву в Калининград запрещена перевозка цемента, спирта, изделий из древесины, стекла, алюминия, бумаги, гипса, судовых деталей и некоторой другой продукции российского производства.

Москва заявила, что транзитные ограничения нарушают международные соглашения, и пригрозила ответными мерами. При этом в Москве надеются, что ЕС примет решение об отмене ограничений и даст Литве на этот счет соответствующие разъяснения.

Еврокомиссия ЕС Россия
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