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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:51

Защита блогера Хованского просит суд прекратить его дело по срокам давности

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге 20 июля проведет предварительное слушание по уголовному делу в отношении блогера Юрия Хованского (внесен Росфинмониторингом в реестр лиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к терроризму или экстремизму) об оправдании терроризма, сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"20 июля Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Первом Западном окружном военном суде проведет предварительное заседание по уголовному делу, на котором будут рассмотрены ходатайства стороны защиты об исключении части доказательств из материалов дела и о прекращении уголовного дела по истечении сроков давности привлечения к ответственности. Соответствующие ходатайства уже заявлены суду защитой", - говорится в сообщении.

Там отметили, что, согласно закону, предварительное заседание проходит в закрытом от слушателей режиме.

Хованский был задержан и заключен под стражу в Петербурге в июне 2021 года. В декабре того же года суд смягчил блогеру меру пресечения, назначив ему запрет определенных действий.

Изначально блогеру вменялось оправдание терроризма и использованием интернета, однако в окончательной редакции обвинение было смягчено: следствие исключило из него признак использования интернета.

В деле идет речь об исполнении Хованским композиции, связанной с захватом заложников во время представления мюзикла "Норд-Ост" в Москве в 2002 году. Блогер принес извинения и назвал исполнение произведения "ужасной ошибкой".

Юрий Хованский
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