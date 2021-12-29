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Юрия Хованского освободили из-под стражи

Юрия Хованского освободили из-под стражи
Блогер Юрий Хованский в Куйбышевском районном суде
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Куйбышевский суд Петербурга принял решение об освобождении из-под ареста блогера Юрия Хованского, обвиняемого в оправдании терроризма, передал корреспондент "Интерфакса".

Ранее следствие о ходатайствовало о смягчении Хованскому меры пресечения и назначении ему запрета определенных действий.

Согласно решению суда, до 8 января блогеру будет запрещено выходить из дома с 18:00 до 10:00, а также приближаться к месту совершения преступления более чем на триста метров, посещать массовые мероприятия или пользоваться средствами связи. Также Хованскому нельзя будет общаться со свидетелями и представителями СМИ. При этом он сможет контактировать со своей девушкой и родителями.

Вопрос о продлении обвиняемому меры пресечения будет рассмотрен 8 января.

Хованский был задержан в июне 2021 года из-за исполнения песни с упоминанием теракта в "Норд-Осте" во время интернет-трансляции. По версии следствия, в песне было оправдание и пропаганда терроризма. После задержания блогер публично извинился за песню и назвал ее исполнение ошибкой. Его арестовали, и с тех пор он находился в СИЗО.

Блогер внесен Росфинмониторингом в реестр лиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к терроризму или экстремизму.

Санкт-Петербург Юрий Хованский

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