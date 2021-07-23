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Арестованный блогер Хованский публично извинился за песню о "Норд-Осте"

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Видеоблогер Юрий Хованский, арестованный в Петербурге по делу об оправдании терроризма, извинился за песню о теракте на Дубровке и назвал ее "ужасной ошибкой".

Письмо Хованского из СИЗО в пятницу опубликовал во "ВКонтакте" блогер Илья Мэддисон (Давыдов).

"Я понимаю, что моя песня отвратительная и не имеет оправдания. Эта песня – моя ужасная ошибка, больше всего я бы хотел чтобы этой песни никогда не было. Я приношу всем свои глубочайшие извинения за то, что спел эту песню", - написал Хованский, обращаясь к общественности.

Блогер регулярно рассказывает подписчикам о своей жизни в СИЗО посредством писем, которые отправляет Мэддисону, а тот в свою очередь зачитывает их в своих эфирах. Из таких видео следует, что Хованский изначально был помещен в СИЗО-6 (Горелово), а позже его перевели в СИЗО-1 "Кресты". В "Крестах" он находится в четырехместной камере. На условия содержания не жаловался и отмечал благодушное отношение окружения к себе. По словам блогера, его "встретили как живую легенду", а сокамерники приучили заниматься спортом. Хованский попросил подписчиков писать ему "бодрые духом и веселые письма", призвал не романтизировать ситуацию и "не искать плюсов" в тюрьме.

Как сообщалось, в июне Дзержинский районный суд Петербурга заключил Хованского под стражу по 8 августа. Блогер обвиняется в преступлении по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).

По данным следствия, не позднее 3 июля 2020 года блогер исполнил песню с публичными призывами к террористической деятельности, оправданием терроризма и его пропагандой, признаками угроз унижения и применения насилия к людям по признаку национальности. Композиция была обнародована в интернете неизвестным. По данным источника "Интерфакса", речь идет о песне, в которой упоминаются чеченские боевики и теракт на Дубровке в 2002 году. Хованский сообщал, что не исполнял ее публично, и извинился.

Между тем из материалов суда следует, что блогер признает вину частично.

Юрий Хованский

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