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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:08

МИД отметил, что в Стамбуле удалось сформулировать элементы договоренности по зерну

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - В ходе четырехсторонней встречи по зерновому урегулированию в Стамбуле удалось сформулировать элементы договоренностей, которые будут прорабатываться по линии военных в России, Украине и Турции. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Встреча была четырехсторонней. Действительно состоялось предметное обсуждение вопросов по данной проблематике. Удалось сформулировать некоторые элементы возможной договоренности, которые сейчас по линии военных ведомств в своих столицах проговаривают Россия, Украина и Турция", - сказала она на брифинге.

"После этого контакты должны быть продолжены в этом же формате", - подчеркнула Захарова.

Накануне представители Турции, России, Украины и ООН в ходе переговоров по теме экспорта украинского зерна договорились создать координационный центр в Стамбуле. Кроме того, по данным турецких СМИ, стороны достигли согласия по системе совместного контроля зерна в портах.

МИД РФ Турция Стамбул Украина
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