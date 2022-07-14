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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:08

Песков назвал прерогативой военных переговоры о вывозе украинского зерна

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - В Кремле считают, что еще рано давать оценку состоявшимся накануне в Стамбуле переговорам по "зерновому" вопросу между представителями Турции, России, Украины и ОН, работа продолжается.

"Это прерогатива наших военных. Сообщения об этом идут по линии наших военных. В случае если нужно будет объявить результаты переговоров, то военные это сделают, - сказал на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. - Пока, насколько мы понимаем, продолжается работа".

Не стал он комментировать и сообщения СМИ о том, что в рамках достигнутых договоренностей проверку судов будут осуществлять турецкие военные.

"Нет, я не хотел бы давать никаких комментариев", - сказал Песков.

Турция Минобороны Украина ООН Стамбул Дмитрий Песков
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