WSJ написала о договоренности по разминированию Украиной портов на переговорах в Стамбуле

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Ключевые аспекты плана по возобновлению экспорта украинского зерна через Черное море предусматривают частичное разминирование Украиной портов и подходов к ним, прекращение огня для прохождения караванов судов с зерном, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Газета квалифицирует договоренности по этому вопросу, достигнутые на переговорах представителей России, Турции Украины и ООН в Стамбуле, как "всеобъемлющее соглашение".

"Согласно всеобъемлющему соглашению, достигнутому в среду, зерно может быть отправлено из трех украинских портов в конвоях, сопровождаемых украинскими кораблями, с прекращением огня для защиты судов в пределах географических границ и некоторыми операциями по разминированию", - пишет издание.

Оно отмечает, что технические детали еще предстоит проработать, в том числе то, как будет проходить разминирование вокруг украинских портов. Украина первоначально сообщила ООН, что безопасный проход через ее минные поля может быть нанесен на карту, "но так называемые плавающие мины также должны быть обезврежены", сказал газете западный чиновник.

В соответствии с договоренностями, ВМС Турции будут инспектировать пустые суда, заходящие в украинские порты, чтобы развеять опасения России по поводу того, что корабли могут быть использованы для транспортировки западного оружия Вооруженным силам Киева.

Как сообщалось, в ходе переговоров их участники договорились создать координационный центр в Стамбуле.

"Участники четырехсторонней встречи согласились создать координационный центр в Стамбуле по (решению вопроса - ИФ) экспорта украинского зерна", - заявил глава Минобороны Турции Хулуси Акар.

Акар сообщил, представители Турции, России и Украины планируют провести еще одну встречу на следующей неделе.

The Wall Street Journal пишет, что, хотя официальные лица заявили, что переговоры завершились соглашением об общих параметрах экспорта, "они предупредили, что какая-либо сделка еще не подписана президентом России Владимиром Путиным".

"Самое главное, что нам все еще нужен зеленый свет от Путина", - сказал чиновник.

Источники газеты не исключают, что это может произойти во время встречи российского лидера с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Тегеране на следующей неделе.