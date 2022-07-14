Кремль оставил за правительством право вводить спецмеры в экономике ради СВО

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Правительство сможет вводить специальные меры в сфере экономики для обеспечения проведения спецопераций за рубежом, когда посчитает это целесообразным, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее в этот день стало известно, что Владимир Путин подписал соответствующий закон, наделяющий правительство этим правом. Пескова на брифинге спросили, при каких условиях правительство сможет вводить эти спецмеры.

"Это приписывается правительству. По мере того, как правительство считает это целесообразным, оно обладает правом их применять", - ответил он.

Журналисты обратили внимание, что отчасти правительство будет дублировать полномочия президента, указанные в нормах о военном положении.

"У нас с вами не военное положение. У нас специальная военная операция. Это имеет свою специфику", - заметил пресс-секретарь президента.

Он повторил, что условия применения специальных мер "определяются правительством".

Подписан закон о праве правительства вводить специальные меры в сфере экономики для обеспечения проведения Вооруженными силами России, другими войсками, воинскими формированиями и органами контртеррористических и иных операций за пределами территории России.

В соответствии с президентским указом специальные меры могут, в том числе предусматривать: проведение мероприятий, осуществляемых федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти регионов, органами местного самоуправления и организациями, порядок их финансирования и материально-технического обеспечения.

Кроме того, к числу таких мер относится временное расконсервирование мобилизационных мощностей и объектов, а также разбронирование материальных ценностей государственного резерва.