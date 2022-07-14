В Кремле сочли нормальными планы Казахстана по релокации ушедших из РФ компаний

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - В Кремле считают нормальным стремление Казахстана создать условия для релокации зарубежных компаний, ушедших из России.

"Нет, это совершенно нормально. Любая страна мира пытается создать у себя комфортные условия для зарубежных инвесторов. Это пытаются делать все страны, включая нашу страну. Другое дело, что сейчас под беспрецедентным давлением извне многие компании вынуждены принимать такие решения. Это реальность, с которой мы живем и работаем", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представители СМИ в ходе общения с ним в четверг спросили, не считают ли в Кремле, что решение создать условия в стране для такой релокации, о котором президент Казахстана заявил ранее в тот же день, может ускорить отток бизнеса из России, а также "не ударит ли это по отношениям" РФ и Казахстана.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил создать благоприятные условия для релокации в республику ушедших с российского рынка компаний.

"Мы являемся свидетелями глобальной борьбы за инвестиционный капитал. Каждая вторая из почти 1,4 тыс. крупных зарубежных компаний приостановила деятельность или полностью ушла с российского рынка. Правительству следует создать благоприятные условия для их релокации в Казахстан", - сказал Токаев на заседании правительства ранее в четверг.