Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:08

В Кремле сочли нормальными планы Казахстана по релокации ушедших из РФ компаний

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - В Кремле считают нормальным стремление Казахстана создать условия для релокации зарубежных компаний, ушедших из России.

"Нет, это совершенно нормально. Любая страна мира пытается создать у себя комфортные условия для зарубежных инвесторов. Это пытаются делать все страны, включая нашу страну. Другое дело, что сейчас под беспрецедентным давлением извне многие компании вынуждены принимать такие решения. Это реальность, с которой мы живем и работаем", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представители СМИ в ходе общения с ним в четверг спросили, не считают ли в Кремле, что решение создать условия в стране для такой релокации, о котором президент Казахстана заявил ранее в тот же день, может ускорить отток бизнеса из России, а также "не ударит ли это по отношениям" РФ и Казахстана.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил создать благоприятные условия для релокации в республику ушедших с российского рынка компаний.

"Мы являемся свидетелями глобальной борьбы за инвестиционный капитал. Каждая вторая из почти 1,4 тыс. крупных зарубежных компаний приостановила деятельность или полностью ушла с российского рынка. Правительству следует создать благоприятные условия для их релокации в Казахстан", - сказал Токаев на заседании правительства ранее в четверг.

Дмитрий Песков Казахстан Касым-Жомарт Токаев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Росстандарт за 5 лет обновил половину норм по стройматериалам и готовит ГОСТы для ритейла

ЕС в течение недели огласит и одобрит новый пакет санкций против России

Путин усилил наказание вплоть до уголовного за повторную опасную езду без прав

Путин усилил наказание вплоть до уголовного за повторную опасную езду без прав

Кремль оставил за правительством право вводить спецмеры в экономике ради СВО

В Кремле намерены добиться обеспечения полноценного транзита в Калининград

Мишустин объяснил введение нового вице-премьера необходимостью быстрых решений

Путин подписал закон о приравнивании к госизмене перехода на сторону врага

США предложили не ограничивать экспорт российской нефти при соблюдении потолка цен

США предложили не ограничивать экспорт российской нефти при соблюдении потолка цен

Путин подписал обобщенный закон, регламентирующий деятельность иноагентов

Путин подписал обобщенный закон, регламентирующий деятельность иноагентов

Аварийная остановка турбины произошла на Смоленской ТЭЦ-2 "Квадры"

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });