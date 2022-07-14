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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:21

Президент Казахстана поручил создать условия для релокации ушедших из РФ компаний

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил создать благоприятные условия для релокации в республику ушедших с российского рынка компаний.

"Мы являемся свидетелями глобальной борьбы за инвестиционный капитал. Каждая вторая из почти 1,4 тыс. крупных зарубежных компаний приостановила деятельность или полностью ушла с российского рынка. Правительству следует создать благоприятные условия для их релокации в Казахстан", - сказал Токаев на заседании правительства в четверг.

Он уверен, что это даст Казахстану хорошие возможности для увеличения производства товаров средних и высоких переделов.

В настоящее время, по его словам, релокация идет вяло. "Я поручал правительству подготовить пул инвестиционных проектов в сфере обрабатывающей промышленности и отработать его с потенциальными инвесторами. Данная работа все еще ведется в режиме совещаний и встреч. В части конкретных результатов пока мало чем можно похвастаться. Новых проектов по существу нет", - констатировал президент.

Касым-Жомарт Токаев Казахстан
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