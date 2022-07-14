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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:08

Подписан закон об эксперименте по ограничению вывоза красной икры с Камчатки в багаже

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон "О проведении на территории Камчатского края эксперимента по внедрению дополнительных механизмов регулирования внутренних воздушных перевозок икры лососевых видов рыб (красная икра) непромышленного изготовления". Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Закон был принято Госдумой 6 июля и одобрен Советом Федерации 8 июля. Он запрещает гражданам вывозить с Камчатки воздушным транспортом в багаже или ручной клади красную икру непромышленного изготовления в объеме свыше 10 кг на одного человека.

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Запрет предлагается ввести с 1 ноября 2022 года до 1 августа 2025 года. Под "непромышленным изготовлением" в законопроекте предлагается понимать икру лососевых без заводской упаковки и без маркировки.

"Целью эксперимента является предотвращение незаконного оборота водных биологических ресурсов для их сохранения", - говорилось в пояснительных материалах. В них же указывалось, что отсутствие правовых норм провоза икры создает условия для формирования канала транспортировки браконьерской лососевой икры в промышленных масштабах.

Как сообщалось, по данным Россельхознадзора, ежегодный объем перевозимой в личном багаже пассажиров икры превышает 500 тонн.

Камчатка Владимир Путин
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