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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:44

Эксперимент по маркировке икры в РФ предложили провести в 2022 году

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - В Совете Федерации предлагают провести эксперимент по маркировке икры лососевых и осетровых рыб в 2022 году. В Минпромторге поддерживают проведение эксперимента, о его сроках планируют посоветоваться с бизнесом.

Как сообщается в письме первого зампреда комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергея Митина замглавы Минпромторга Василию Шпаку, добровольный эксперимент по маркировке икры целесообразно провести в 2022 году, учитывая важность противодействия незаконному вылову водных биоресурсов и обороту продукции из водных биоресурсов нелегального происхождения ("Интерфакс" ознакомился с копией документа).

"Статистика выявленных правонарушений, связанных с незаконной добычей лососевых видов рыб (по данным Росрыболовства, в 2021 году выявлено более 6250 нарушений, при этом было изъято более 31,2 тонны лососевых видов рыб), а также информация об обороте лососевой икры нелегального происхождения (по данным ФГБУ "Научно-исследовательский финансовый институт", доля такой икры составляет не менее 10% от общего объема производства икры) свидетельствуют об актуальности сохранения и рационального использования лососевых видов рыб", - отмечается в письме.

Минпромторг поддерживает проведение эксперимента, поскольку участие в экспериментах по маркировке является добровольным и не влечет финансовых затрат для их участников, сообщило ведомство.

Для проработки возможности старта эксперимента по маркировке икры в 2022 году были запрошены позиции заинтересованных ФИОВов, субъектов РФ и отраслевых бизнес-сообществ, предложения о старте эксперимента в этом году будут сформированы Минпромторгом и направлены в правительство после анализа всех поступивших позиций.

Как сообщалось, Минпромторг предлагал провести эксперимент по маркировке рыбной продукции, включая икру, с 1 апреля 2022 года по 28 февраля 2023 года, затем эксперимент был отложен. Его старт предварительно перенесен на март 2023 года, сообщало Росрыболовство.

С предложениями о маркировке рыбной продукции выступили Росрыболовство и Россельхознадзор. Маркировку в рыбной сфере предлагалось распространить на консервированную рыбу, пресервы, икру и ее заменители, изготовленные из икринок рыбы, на готовые или консервированные ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные и другую продукцию. Предполагалось, что оператором системы маркировки в рамках эксперимента будет Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Совфед Минпромторг
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