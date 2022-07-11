Экс-главу фонда защиты прав дольщиков в Ленобласти арестовали по обвинению в растрате

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу бывшего генерального директора фонда защиты прав дольщиков Ленинградской области по делу о растрате, сообщает объединенная пресс-служба судов города в воскресенье.

Мера пресечения Александру Горшеневу избрана по 4 сентября, говорится в сообщении.

Мужчина обвиняется в преступлениях по ч.4 ст.160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере), ч.7 и 8 ст.204 УК РФ (коммерческий подкуп, два эпизода). По информации пресс-службы судов, вину он не признает.

По версии следствия, Горшенев, являясь с августа 2019 года по март 2022-го генеральным директором некоммерческой организации "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Ленинградской области", и его соучастники, в том числе пока не установленные, растратили вверенные 56,3 млн рублей, которые поступили в фонд в качестве субсидии на завершение строительства проблемных многоквартирных домов.

Также фигуранты, полагают в СКР, в августа 2019 года - июне 2022-го получили коммерческий подкуп за незаконные действия в интересах ООО "ИЦ Стройэксперт", связанные с работами над долгостроями ЖК "Город детства", "Шотландия" и "Яркий" на общую сумму свыше 11,2 млн рублей.

Как сообщалось, Горшенев был задержан 6 июля, 7-го следствие предъявило ему обвинение, а суд на 72 часа продлил срок задержания.