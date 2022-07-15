Генпрокуратура признала нежелательными в РФ Bellingcat, Insider и чешскую НПО

Фото: Михаил Почуев/ТАСС

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность признанных в РФ иноагентами Bellingcat и Insider, а также чешского Института правовой инициативы Центральной и Восточной Европы (CEELI Institute).

"По результатам изучения поступивших материалов Генпрокуратурой РФ принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности иностранных неправительственных организаций Bellingcat Ltd. (Великобритания), Stichting Bellingcat (Нидерланды) (признана в РФ СМИ-иноагентом), The Insider (Латвия) (признана в РФ СМИ-иноагентом), "Институт правовой инициативы Центральной и Восточной Европы" (CEELI Institute) (Чехия)", - сообщили "Интерфаксу" в Генпрокуратуре РФ.

Российские прокуроры считают, что деятельность организаций "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ".

"Информация о принятом решении направлена в Минюст России для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ и обнародования", - заявили в надзорном ведомстве.

Министерство юстиции РФ 8 октября 2021 года включило Stichting Bellingcat в реестр СМИ - иностранных агентов. В марте Таганский суд оштрафовал проект на полмиллиона рублей за отсутствие соответствующей маркировки.

Летом прошлого года Минюст также внес в реестр СМИ-иноагентов администратора доменного имени интернет-издания The Insider - латвийское юрлицо The Insider SIA, которое зарегистрировано в Риге 26 июня 2015 года.

Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин позднее заявлял, что признанные в России СМИ-иноагентами The Insider и издание "Проект" связаны с Bellingcat, в котором работают бывшие сотрудники спецслужб.

CEELI-Institute - чешская некоммерческая организация, существующая с 1999 года. Как говорится на сайте НПО, ее целью является "продвижение верховенства права".