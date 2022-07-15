В Роспотребнадзоре исключили необходимость массовой вакцинации от оспы обезьян

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Необходимости в массовой вакцинации от оспы обезьян сейчас нет, граждане, рождённые до 1980 года, имеют иммунитет от заболевания благодаря прививке от натуральной оспы, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Те, кто рожден до 1980 года, они имеют защиту от оспы обезьян благодаря тому, что до этого времени проводилась вакцинация от натуральной оспы и перекрёстный иммунитет срабатывает и в отношении другого ортопоксвируса - от оспы обезьян", - сказала Пшеничная, слова которой приводятся в официальном телеграм-канале Роспотребнадзора.

Она отметила, что молодым гражданам для того, чтобы защититься от заболевания, следует соблюдать меры профилактики.

"В настоящий момент речь не идёт о массовой вакцинации", - подчеркнула Пшеничная.

12 июля в Роспотребнадзоре сообщили, что в России выявлен первый случай заражения оспой обезьян, заболевший вернулся из Португалии. Он был изолирован и находится в медицинской организации инфекционного профиля. Болезнь протекает в легкой форме, угрозы для жизни пациента нет.

В ведомстве подчеркнули, что все контактные лица своевременно установлены и находятся под медицинским наблюдением. Угроза распространения заболевания в РФ купирована.