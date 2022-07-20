У заразившегося оспой обезьян россиянина прошел инкубационный период

Дальнейшего распространения в РФ болезнь пока не получила, заявили в Роспотребнадзоре

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - У россиянина, заболевшего оспой обезьян, прошел инкубационный период, дальнейшего распространения в России болезнь не получила, заявил заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"У нас пока с вами один случай официально зарегистрированный, в Санкт-Петербурге, и это завоз из Европы. Уже прошло две недели, то есть инкубационный период. Пока продолжения никакого нет", - сказал Горелов на пресс-конференции.

Он добавил, что проблем с диагностикой оспы обезьян в Росси нет, уже имеются две тест-системы на выявление заболевания, а также выработаны схемы лечения.

Горелов призвал не заниматься самолечением, при любых подозрениях обращаться в медицинские учреждения.

Первый случай оспы обезьян в РФ

12 июля в Роспотребнадзоре сообщили, что в России выявлен первый случай заражения оспой обезьян, заболевший вернулся из Португалии. Он был изолирован и находится в медицинской организации инфекционного профиля. Болезнь протекает в легкой форме, угрозы для жизни пациента нет.

В ведомстве подчеркнули, что все контактные лица своевременно установлены и находятся под медицинским наблюдением. Угроза распространения заболевания в РФ купирована.

Оспа обезьян - редкое инфекционное заболевание, наиболее распространенное в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Его симптомы - тошнота, температура, сыпь, зуд, а также боль в мышцах.