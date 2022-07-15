Матвиенко призвала активнее налаживать импортозамещение, не дожидаясь стагнации

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Россия может самостоятельно производить большую часть товаров для собственных нужд, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и призвала ко всеобщей мобилизации ради активизации импортозамещения и поддержки экономики.

"Огромный потенциал и в Уральском федеральном округе, и в большинстве предприятий. Нужно научиться им пользоваться по-другому, не ждать, пока придет импортное, импортозамещение, мы многое, если не большинство, можем делать сами", - сказала она на встрече с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером и полпредом президента в УрФО Владимиром Якушевым.

Матвиенко признала, что в регионе "есть проблемы, которые не удалось решить, невозможно по мановению волшебной палочки".

"Требуется наша всеобщая мобилизация, чтобы не снизились доходы людей, не выросла безработица по предприятиям, необходимо помочь, поддержать, в том числе на федеральном уровне. (...) Надо помогать всем, находить решения, логистические цепочки. Надо вовремя вмешиваться в эту историю, не допустить, когда начнется стагнация, тогда надо будет куда больше усилий", - призвала спикер.