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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

Володин не исключил проведения дополнительных пленарных заседаний Госдумы

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин допустил проведение дополнительных пленарных заседаний палаты до начала осенней сессии.

Он отметил, что если такой необходимости не возникнет, то Дума собираться дополнительно не будет.

Ранее источник сообщил "Интерфаксу", что Госдума до начала осенней сессии может провести и другие внеочередные заседания. Он отметил, что "это соответствует позиции о том, что депутаты всегда должны находиться в мобилизационной повестке".

Ранее Володин не раз говорил на пленарных заседаниях о том, что "отпуска и каникулы у депутатов уходят в прошлое", а также, что "у политиков отпусков не бывает".

Также в аппарате Госдумы ранее отметили в разговоре с "Интерфаксом", что "у депутатов впереди две региональные недели, и в этой связи в данные сроки их созыв на пленарные заседания не является отрывом их от отпусков".

Госдума Вячеслав Володин
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