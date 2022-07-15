Дума может провести и другие внеочередные заседания до начала осенней сессии

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Госдума до начала осенней сессии может провести и другие внеочередные заседания, сообщил в пятницу "Интерфаксу" информированный источник.

"Могут быть и другие дополнительные внеочередные заседания до начала осенней сессии", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что "это соответствует позиции о том, что депутаты всегда должны находиться в мобилизационной повестке".

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин не раз говорил на пленарных заседаниях о том, что "отпуска и каникулы у депутатов уходят в прошлое", а также, что "у политиков отпусков не бывает".

Также в аппарате Госдумы ранее отметили в разговоре с "Интерфаксом", что "у депутатов впереди две региональные недели, и в этой связи в данные сроки их созыв на пленарные заседания не является отрывом их от отпусков".

В пятницу на внеочередном заседании Думы будет рассматриваться вопрос об утверждении Дениса Мантурова вице-премьером - министром промышленности и торговли.