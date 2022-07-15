Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

Дума может провести и другие внеочередные заседания до начала осенней сессии

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Госдума до начала осенней сессии может провести и другие внеочередные заседания, сообщил в пятницу "Интерфаксу" информированный источник.

"Могут быть и другие дополнительные внеочередные заседания до начала осенней сессии", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что "это соответствует позиции о том, что депутаты всегда должны находиться в мобилизационной повестке".

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин не раз говорил на пленарных заседаниях о том, что "отпуска и каникулы у депутатов уходят в прошлое", а также, что "у политиков отпусков не бывает".

Также в аппарате Госдумы ранее отметили в разговоре с "Интерфаксом", что "у депутатов впереди две региональные недели, и в этой связи в данные сроки их созыв на пленарные заседания не является отрывом их от отпусков".

В пятницу на внеочередном заседании Думы будет рассматриваться вопрос об утверждении Дениса Мантурова вице-премьером - министром промышленности и торговли.

Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Российские пограничники начали пропускать всех туристов в Финляндию

Журналист и медиаменеджер Евгений Киселев объявлен в розыск

Журналист и медиаменеджер Евгений Киселев объявлен в розыск

Собственника кузбасской шахты "Листвяжная" освободили из СИЗО

Собственника кузбасской шахты "Листвяжная" освободили из СИЗО
Пандемия коронавируса

В России за сутки COVID-19 заболели более 4,4 тыс. человек

Россияне в июне купили водки почти на 11% больше, чем год назад

Росавиация продлила ограничения на полеты в южные аэропорты до 24 июля

Генпрокуратура признала нежелательными в РФ Bellingcat, Insider и чешскую НПО

Генпрокуратура признала нежелательными в РФ Bellingcat, Insider и чешскую НПО

Гладков сообщил о сброшенном с квадрокоптера на библиотеку взрывном устройстве

В честь юбилея преподобного Сергия к лавре двинется многотысячный крестный ход

В честь юбилея преподобного Сергия к лавре двинется многотысячный крестный ход

Госдума рассмотрит кандидатуру Мантурова на должность вице-премьера

Госдума рассмотрит кандидатуру Мантурова на должность вице-премьера
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });