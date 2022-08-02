Совет Думы проведут 11 августа в опросном режиме

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Как ожидается, 11 августа будет проведен Совет Думы для рассылки поступивших к этому времени законопроектов, сообщил "Интерфаксу" источник в Госдуме.

По его данным, речи о проведении внепланового заседания Думы пока не идет.

Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников отметил в разговоре с "Интерфаксом", что "субъекты права законодательной инициативы работают, соответственно внесение законопроектов осуществляется".

"В том числе в наш комитет было внесено несколько законопроектов. Для того, чтобы рассылку проектов законов осуществить в соответствии с регламентом неплохо было бы, если бы Совет эту рассылку осуществил", - отметил депутат.

В комитете агентству также сообщили, что, как ожидается, 9 августа, комитет по госстроительству, также опросным путем, рассмотрит ряд проектов законов с целью направления их в рассылку.

Регламент Госдумы для ряда проектов законов предусматривает их рассылку в регионы и в профильные ведомства для получения отзывов.