Прокуратура назвала тяжелым состояние ребенка, раненного при стрельбе в Новошахтинске

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Раненый несовершеннолетний после нападения на семью в Новошахтинске Ростовской области в пятницу находится в реанимации, состояние ребенка оценивается как тяжелое, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

"Один ребенок, малолетняя девочка, с огнестрельным ранением в тяжелом состоянии доставлена в медицинское учреждение. Врачи борются за ее жизнь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что прокуратура держит на контроле расследование возбужденного после происшествия уголовного дела по п. "а, в" ч. 2 ст. 105 "Убийство" и ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 "Покушение на убийство".

Ранее в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области сообщали, что в одной из квартир Новошахтинска найдены тела четырех человек с огнестрельными ранениями. Полицейские выясняют местонахождение и личность причастных к преступлению.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, а также представитель СУ СК России по Ростовской области, сотрудники ГУУР МВД России, сотрудники экспертно-криминалистических подразделений.