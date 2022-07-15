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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

Экс-следователь Митасов осужден условно по делу о поджоге отдела СК в Новой Москве

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Щербинский суд Москвы приговорил бывшего следователя по особо важным делам следственного отдела по Троицкому и Новомосковскому административному округу Главного следственного управления Следственного комитета по Москве Максима Митасова к условному сроку за организацию поджога следственного отдела в 2017 году. Об этом сообщает столичная прокуратура.

"С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры г. Москвы суд приговорил Митасова к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет, с лишением права занимать должности в государственных и правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на 3 года", - сообщает надзорное ведомство.

Митасов осужден по части 3 статьи 33, части 2 статьи 167 УК РФ (организация умышленного уничтожения и повреждения имущества путем поджога), части 3 статьи 294 УК РФ (воспрепятствование производству предварительного расследования, совершенное лицом с использованием своего служебного положения) и части 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Кроме того, осуждены 39-летний Марат Зейдов по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение и повреждение имущества путем поджога), части 5 статьи 33, части 3 статьи 294 УК РФ (пособничество в воспрепятствовании производству предварительного расследования) и 38-летний Риад Мамедов по части 5 статьи 33, части 2 статьи 167 УК РФ (пособничество умышленному уничтожению и повреждению имущества путем поджога), части 5 статьи 33, части 3 статьи 294 УК РФ (пособничество в воспрепятствовании производству предварительного расследования).

Зейдов и Мамедов приговорены каждый к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Судом и следствием установлено, что в мае 2017 года Митасов организовал поджог здания следственного отдела, расположенного на территории Новомосковского административного округа Москвы. Совершили преступление Зейдов и Мамедов.

Тем самым, сообщает прокуратура, Митасов "намеревался повредить и уничтожить имущество, а также уголовные дела, находившиеся в производстве следователей, пытавшись воспрепятствовать их всестороннему, полному и объективному расследованию".

"Кроме того, Митасов злоупотребил своим служебным положением, укрыв по месту своего жительства материал процессуальной проверки по сообщению о совершенном преступлении", - сообщили в надзорном ведомстве.

Судом также удовлетворены гражданские иски, заявленные администрацией поселения Сосенское на сумму более 6,1 млн рублей и ГСУ СК России по г. Москве на сумму более 334 тыс. рублей.

Максим Митасов
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