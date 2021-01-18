По делу о поджоге отдела СКР арестован бывший следователь

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Басманный суд до 30 января арестовал бывшего следователя по особо важным делам Максима Митасова, которого обвиняют в организации поджога отдела СК Троицкого и Новомосковского административного округа Москвы в мае 2017 года.

1 декабря Басманный суд поместил Митасова под домашний арест. Это решение обжаловала прокуратура, и Мосгорсуд направил дело о мере пресечения бывшему следователю на новое рассмотрение.

Митасову вменяют организацию уничтожения чужого имущества (ч. 3 ст. 33 - ч. 2 ст. 167 УК) и воспрепятствование правосудию (ч. 3 ст. 294 УК). По версии следствия, Митасов хотел добиться увольнения руководителя отдела, с которым у него начался конфликт. Он нанял поджигателей за 50 000 рублей и передал им ключ от входной двери отдела. Пожар в отделе СК в поселке Газопровод случился в ночь на 19 мая 2017 года. Тогда сообщалось, что горели кабинеты, где хранятся уголовные дела, но материалы следствия и вещественные доказательства не пострадали.

Источник "Интерфакса" рассказывал, что показания на Митасова дали предполагаемые поджигатели.