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Следователь стал подозреваемым по делу о поджоге отдела СК

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Следователь по особо важным делам отдела Следственного комитета (СК) в "новой Москве" подполковник юстиции Максим Митасов задержан в качестве подозреваемого по делу об организации поджога здания отдела в 2017 году, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По его словам, в рамках расследования уголовного дела о поджоге здания отдела СК Троицкого и Новомосковского административного округа в мае 2017 года были установлены двое уроженцев Дагестана, которые "дали показания на подполковника Митасова и сообщили, что он попросил их совершить преступление за 50 тысяч рублей".

По предварительным данным, Митасов хотел добиться увольнения руководителя отдела, с которым вступил в конфликт. Для этого он нанял поджигателей и передал им ключ от входной двери отдела.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением этой информации.

В ночь на 19 мая 2017 года неизвестные подожгли здание следственного отдела по Троицкому и Новомосковскому округам, которое находится в поселке Газопровод. Пожар потушили утром в пятницу, его площадь составила порядка 150 квадратных метров.

Столичный главк СКР возбудил уголовное дело по статье УК РФ "Умышленное уничтожение имущества путем поджога".

Представитель столичного главка Юлия Иванова сообщила тогда "Интерфаксу", что в результате пожара материалы уголовных дел и вещественные доказательства не пострадали.

СКР Максим Митасов Москва новая Москва

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