НТБ начинает аккредитацию участников закупочных интервенций на рынке зерна

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - "Национальная товарная биржа" (НТБ, входит в группу "Московская биржа" ) в понедельник начинает аккредитацию участников биржевых торгов при проведении государственных закупочных интервенций на рынке зерна.

Аккредитация сельхозпроизводителей в рамках подготовки к закупочным интервенциям начинается в соответствии с письмом "Объединенной зерновой компании" (ОЗК, госагент по проведению интервенций) и поручением Минсельхоза, говорится в сообщении биржи.

Закупки в интервенционный фонд будут осуществляться по базисным активам: мягкая пшеница 3-го и 4-го классов, рожь - не ниже 3-го класса, а также белый свекловичный сахар в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок.

Как сообщалось, в этом году ОЗК планирует закупить в госфонд 1 млн тонн пшеницы и 90 тыс. тонн сахара. К 2024 году в интервенционном фонде должно быть 3 млн тонн пшеницы и 250 тыс. тонн сахара.

Механизм товарных (продажа зерна из государственного интервенционного фонда) и закупочных (закупка государством зерна) интервенций действует в России с 2001 года. Он направлен на стабилизацию цен на рынке зерна и поддержку сельхозпроизводителей. При резком росте цен государство продает зерно из госфонда и тем самым останавливает подорожание, при падении цен - снимает лишнее зерно с рынка, чтобы прекратить его удешевление.

Интервенции на рынке сахара еще не проводились.

Ранее Минсельхоз утвердил предельные цены на зерно и сахар, при которых будут проводиться закупочные и товарные интервенции в 2022-2023 годах.