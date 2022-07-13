Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:28

В Турции анонсировали создание координационного центра по вывозу украинского зерна

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Представители Турции, России, Украины и ООН в ходе переговоров по теме экспорта украинского зерна договорились создать координационный центр в Стамбуле, сообщили в среду в турецком Минобороны.

"Участники четырехсторонней встречи согласились создать координационный центр в Стамбуле по (решению вопроса - ИФ) экспорта украинского зерна", - приводит агентство "Анадолу" слова главы Минобороны Турции Хулуси Акара.

Кроме того, по данным турецких СМИ, Акар пояснил, что стороны достигли согласия по системе совместного контроля зерна в портах. Также, по его словам, представители Турции, России и Украины планируют провести еще одну встречу на следующей неделе.

Министр также отметил, что стороны согласовали "основные технические принципы" осуществления вывоза зерна.

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков ранее в среду заявил, что российская делегация на переговорах в Стамбуле представила на рассмотрение пакет предложений по скорейшему решению вопроса с вывозом сельхозпродукции из Украины.

Ранее в Москве отвергли обвинения в блокировании украинских судов с зерном и создании предпосылок для продовольственного кризиса в мире.

Ранее в июле начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев сказал, что в шести портах - Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный - остаются заблокированными 70 иностранных судов из 16 государств.

"Созданные официальным Киевом угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам беспрепятственно выйти в открытое море", - сказал Мизинцев.

По его словам, Вооруженными силами РФ созданы условия для работы двух морских коридоров - в Черном море для выхода из портов Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный в юго-западном направлении от территориального моря Украины, в в Азовском море - для выхода из порта Мариуполь в направлении Черного моря.

"Киевские власти продолжают всячески уклоняться от взаимодействия с представителями иностранных государств и компаний-судовладельцев в решении вопроса обеспечения безопасного выхода заблокированных судов в районы сбора. Сохраняется опасность для мореплавания и повреждения портовой инфраструктуры от дрейфа сорванных с якоря украинских мин вдоль побережья причерноморских государств. Российская Федерация принимает весь комплекс мер по обеспечению безопасности гражданского судоходства в акваториях Черного и Азовского морей", - сказал Мизинцев.

Турция Украина ООН
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Венгрия объявила режим ЧС в сфере энергетики

Венгрия объявила режим ЧС в сфере энергетики

Хант и Захави выбыли из борьбы за пост премьера Великобритании

Мать экс-президента Молдавии Додона стала подозреваемой по делу о коррупции

ЕК пояснила, что транзит санкционных российских грузов через ЕС разрешен по ж/д

ЕК пояснила, что транзит санкционных российских грузов через ЕС разрешен по ж/д

ЕС разработает срочные меры на случай внезапного прекращения поставок газа из РФ

ЕС разработает срочные меры на случай внезапного прекращения поставок газа из РФ

Премьер Шри-Ланки объяснил причины введения чрезвычайного положения в стране

Денис Пушилин объявил, что Северная Корея признала независимость ДНР

Денис Пушилин объявил, что Северная Корея признала независимость ДНР

В Литве могут обанкротиться 7% перевозчиков из-за ограничения транзита в Калининград

Канада разрешила ремонтировать на своем заводе другие турбины "Северного потока"

Канада разрешила ремонтировать на своем заводе другие турбины "Северного потока"
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об авиаударе по судостроительному заводу в Николаеве

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });