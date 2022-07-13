В Турции анонсировали создание координационного центра по вывозу украинского зерна

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Представители Турции, России, Украины и ООН в ходе переговоров по теме экспорта украинского зерна договорились создать координационный центр в Стамбуле, сообщили в среду в турецком Минобороны.

"Участники четырехсторонней встречи согласились создать координационный центр в Стамбуле по (решению вопроса - ИФ) экспорта украинского зерна", - приводит агентство "Анадолу" слова главы Минобороны Турции Хулуси Акара.

Кроме того, по данным турецких СМИ, Акар пояснил, что стороны достигли согласия по системе совместного контроля зерна в портах. Также, по его словам, представители Турции, России и Украины планируют провести еще одну встречу на следующей неделе.

Министр также отметил, что стороны согласовали "основные технические принципы" осуществления вывоза зерна.

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков ранее в среду заявил, что российская делегация на переговорах в Стамбуле представила на рассмотрение пакет предложений по скорейшему решению вопроса с вывозом сельхозпродукции из Украины.

Ранее в Москве отвергли обвинения в блокировании украинских судов с зерном и создании предпосылок для продовольственного кризиса в мире.

Ранее в июле начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев сказал, что в шести портах - Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный - остаются заблокированными 70 иностранных судов из 16 государств.

"Созданные официальным Киевом угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам беспрепятственно выйти в открытое море", - сказал Мизинцев.

По его словам, Вооруженными силами РФ созданы условия для работы двух морских коридоров - в Черном море для выхода из портов Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный в юго-западном направлении от территориального моря Украины, в в Азовском море - для выхода из порта Мариуполь в направлении Черного моря.

"Киевские власти продолжают всячески уклоняться от взаимодействия с представителями иностранных государств и компаний-судовладельцев в решении вопроса обеспечения безопасного выхода заблокированных судов в районы сбора. Сохраняется опасность для мореплавания и повреждения портовой инфраструктуры от дрейфа сорванных с якоря украинских мин вдоль побережья причерноморских государств. Российская Федерация принимает весь комплекс мер по обеспечению безопасности гражданского судоходства в акваториях Черного и Азовского морей", - сказал Мизинцев.