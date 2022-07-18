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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:35

Дым от лесных пожаров в Хабаровском крае накрыл Якутию

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Шлейф дыма от лесных пожаров в Хабаровском крае накрыл Центральную Якутию, в том числе Якутск, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

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"Отмечается задымленность в Центральной части Якутии. Задымленность связана с проходом дымового шлейфа из Хабаровска через Усть-Майский район, через восточные и центральные части", - сказал на брифинге замминистра экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Андрей Коноплев.

На территории Якутии за сутки потушено 9 лесных пожаров с общей площадью 9,737 тыс. га. На тушение привлечено 562 человека, задействовано 23 единицы техники.

Кроме того, вчера при тушении пожаров применялись три вертолета Ми-8, 15 воздушных судов были на авиапатрулировании. Самолет-зондировщик будет работать при наличии ресурсной облачности в Усть-Майском, Нерюнгринском, Мирнинском, Алданском районах.

Всего в регионе действует 51 лесной пожар на общей площади 37,8 тыс. га. Большинство из них - в Алданском, Усть-Майском и Нерюнгринском районах.

Как сообщалось, в середине мая на территории Якутии были зафиксированы первые в этом году природные пожары. В 2021 году в Якутии площадь всех зарегистрированных с начала сезона возгораний превысила рекордный показатель за последние десять лет, достигнув почти 8,5 млн га. В этом году в регионе, по прогнозам синоптиков, вновь ожидается жаркое лето.

Хабаровский край Якутия
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