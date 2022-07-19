Пожар охватил свыше 40 тысяч гектаров леса в Якутии

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - В Якутии горит 40,3 тыс. га леса, зафиксировано 57 возгораний, сообщает пресс-служба главы и правительства региона во вторник.

"За сутки потушено 8 лесных пожаров с общей площадью 3,951 тыс. га в Вилюйском, Мирнинском, Усть-Майском, Жиганском, Момском, Алданском районах", - говорится в сообщении.

Всего действуют 57 лесных пожаров, из них 24 - в Алданском районе, 12 - в Нерюнгринском районе, 10 - в Усть-Майском районе.

На аналогичную дату прошлого года было зафиксировано 203 лесных пожара на общей площади 1,47 млн га.

На тушении задействовано 396 человек и 20 единиц техники.

Как сообщалось, на днях шлейф дыма от лесных пожаров в Хабаровском крае окутал Центральную Якутию и Якутск.

По прогнозам гидрометслужбы, антициклон будет над территорией региона в течение текущей недели. Повлиять на изменение ситуации смогут дожди.

В середине мая на территории Якутии были зафиксированы первые в этом году природные пожары. В 2021 году в Якутии площадь всех зарегистрированных с начала сезона возгораний превысила рекордный показатель за последние десять лет, достигнув почти 8,5 млн га. В этом году в регионе, по прогнозам синоптиков, вновь ожидается жаркое лето.

В регионе объявлен режим ЧС в лесах регионального характера.