На водителя, насмерть сбившего четырех девушек в Башкирии, завели уголовное дело

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Следователи завели уголовное дело на водителя Audi, который насмерть сбил четырех девушек в Бакалинском районе Башкирии, сообщила пресс-служба СУ СКР по республике в понедельник.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 23-летнего жителя Бакалинского района по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 264 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения)", - говорится в сообщении.

В настоящее время с подозреваемым проводятся следственные действия, решается вопрос о его аресте.

Как сообщалось, в понедельник рано утром на объездной дороге села Бакалы 23-летний мужчина за рулем автомобиля Audi A5 сбил четырех девушек 16-19 лет, которые возвращались из кафе. Все они скончались на месте происшествия.

Установлено, что водитель в момент ДТП был пьян.