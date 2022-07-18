Арестован водитель Audi, насмерть сбивший четырех девушек в Башкирии

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Суд заключил под стражу водителя Audi, который насмерть сбил четырех человек в Бакалинском районе Башкирии, сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры в понедельник.

"С учетом позиции прокуратуры Бакалинского района суд избрал в отношении 23-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 18 сентября 2022 года", - отмечает прокуратура.

Как сообщалось, в понедельник рано утром на объездной дороге села Бакалы 23-летний мужчина за рулем автомобиля Audi A5 сбил четырех девушек 16-19 лет, которые возвращались из кафе. Все они скончались на месте происшествия.

Установлено, что водитель в момент ДТП был пьян. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 264 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц и совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения).