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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:35

Водитель насмерть сбил четырех пешеходов в Башкирии

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Четыре пешехода погибли под колесами легкового автомобиля в Бакалинском районе Башкирии, сообщила пресс-служба УГИБДД по республике в понедельник.

"По одной из версий, 23-летний местный житель за рулем "Audi A5" допустил наезд на четырех женщин, которые, предположительно, шли навстречу, по проезжей части. В результате пешеходы скончались до приезда скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

ДТП произошло в понедельник утром на 1 км объездной дороги села Бакалы.

"Освидетельствование водителя показало 0.333 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха", - отметила пресс-служба.

На место происшествия выехало руководство ГИБДД МВД Башкирии, сотрудники специализированного отдела по расследованию ДТП главного следственного управления МВД республики и передвижная экспертно-криминалистическая лаборатория.

Башкирия ГИБДД
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