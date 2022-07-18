Осужденный на 21 год за педофилию священник Стремский не смог обжаловать приговор

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Оренбургский областной суд в понедельник оставил в силе наказание в виде длительного лишения свободы священнослужителю Николаю Стремскому, осужденному за насилие над детьми.

"Окончательное наказание, назначенное Стремскому судом первой инстанции, оставлено без изменений", - сообщили "Интерфаксу" в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Подсудимый участвовал в заседании по видеосвязи.

В декабре 2021 года Саракташский районный суд огласил приговор священнослужителю Стремскому – ему был назначен 21 год исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на два года. Также он был лишен государственной награды – ордена "Родительская слава".

После решения суда первой инстанции дело запрещенного в священнослужении протоиерея Стремского было передано в епархиальный церковный суд. После вступления в законную силу приговора государственного суда будет инициирован вопрос о лишении его сана.

По данным СК, руководитель православной организации "Православная Свято-Троицкая Семионова обитель милосердия" обвинялся по статьям 131, 132, 133, 135, 117, 156, 151 УК РФ (изнасилование; насильственные действия сексуального характера; развратные действия; истязание; ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, соединенное с жестоким обращением; вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий).

Стремский был задержан осенью 2019 года.

По версии следствия, с 1999 по 2019 годы обвиняемый "совершил преступления против половой неприкосновенности в отношении 11 несовершеннолетних". Также он подозревался в вовлечении детей в систематическое употребление алкогольной продукции.

В 2006 году отец Николай, глава самой многодетной российской семьи, был награжден международной премией "Золотое сердце", среди учредителей которой были "Красный Крест" и правительство РФ.

Спустя девять лет, в 2015 году, имя настоятеля Свято-Троицкой обители поселка Саракташ вновь попало в заголовки СМИ после того, как он был задержан за пьяную езду и неповиновение полицейским.