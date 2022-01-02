В РПЦ надеются, что священник Стремский, получивший срок за насилие над детьми, понесет достойное наказание

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - В Русской православной церкви считают, что оренбургский священник - протоиерей Николай Стремский, приговоренный к 21 году колонии строгого режима за преступления против детей, должен понести достойное наказание.

"Вне зависимости от того, какова будет дальнейшая судьба этого человека, я хотел бы сказать, что если он совершил то, что инкриминирует ему суд, то это тяжкое преступление, за которое он должен понести достойное наказание", - сказал глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в программе "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".

Считая это очень скорбным событием в жизни Оренбургской епархии, митрополит отметил, что не вправе осуждать Стремского, потому что оценку его действиям уже дал гражданский суд, а каноническую церковную оценку даст епархия, которая подвергнет его церковному суду и, очевидно, лишит сана.

При этом митрополит считает, что сама по себе история со Стремским не должна бросить тень на всю Церковь. "Церковь состоит не из святых людей, Церковь состоит не из ангелов, в Церкви, в том числе среди священнослужителей, есть люди, которые имеют различные пороки. В частности, насколько известно, у этого священника постепенно развилась тяга к алкоголю, а в состоянии алкогольного опьянения чего только не сделает человек, он может забыть обо всем на свете, даже о том, что он имеет священный сан", - пояснил митрополит Иларион.

Стремский был задержан осенью 2019 года. По версии следствия, с 1999 по 2019 годы обвиняемый "совершил преступления против половой неприкосновенности в отношении 11 несовершеннолетних". Также он подозревается в вовлечении детей в систематическое употребление алкогольной продукции.

В 2006 году отец Николай, глава самой многодетной российской семьи, был награжден международной премией "Золотое сердце", среди учредителей которой были "Красный Крест" и правительство РФ. Спустя девять лет, в 2015 году, имя настоятеля Свято-Троицкой обители поселка Саракташ вновь попало в заголовки СМИ после того, как он был задержан за пьяную езду и неповиновение полицейским.