Путин счел недостаточными темпы снижения уровня бедности в России

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - В России наблюдается снижение уровня бедности, но темпы этого процесса недостаточны, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В 2017 году число граждан, находившихся в такой ситуации, составляло 12,9%. По итогам прошлого года этот уровень снизился до 11%. Да, продвижение, конечно, есть, но его темпы, скорость очевидно недостаточны. Поэтому даже при повышенной инфляции текущего года, - но она, слава богу, кстати говоря, снижается постепенно, - мною была поставлена задача по снижению уровня бедности и неравенства, что не менее важно", - сказал Путин заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в понедельник.

Глава государства напомнил, что для этого 1 июня была проведена индексация пенсий и прожиточного минимума на дополнительные 10%, в результате чего сейчас они на 19,5% выше уровня прошлого года. Также был расширен охват поддержки семей с детьми. Теперь на ежемесячные выплаты могут претендовать нуждающиеся семьи - начиная с беременности матери и до достижения ребенком 17 лет.

Президент также поручил Счетной палате и Общероссийскому народному фронту проанализировать результативность выдачи гражданам социальных контрактов.

"Важно, чтобы социальные контракты давали людям реальный шанс дальнейшего трудоустройства или организации своего бизнеса, пускай, небольшого, скромного, но своего дела. На это должна быть нацелена работа регионов. Прошу коллег из Счётной палаты и ОНФ провести анализ результативности этого инструмента и представить предложения по его дальнейшему развитию", - подчеркнул президент.