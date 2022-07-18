Путин поручил Мишустину взять на контроль высокотехнологичные направления экономики

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину держать под особым контролем реализацию высокотехнологичных направлений экономики. Он заявил об этом на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

"Попросил бы председателя правительства взять реализацию высокотехнологичных направлений на особый контроль так, как это уже произошло по проекту развития микроэлектроники", - сказал он.

Путин добавил, что нужно за каждым направлением закрепить ответственного в ранге вице-премьера.

Президент продолжил, что необходимо также определять наиболее амбициозные показатели, исходя из сегодняшних потребностей экономики.