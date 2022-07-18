Путин поддержал запрет зарубежного ПО на негосударственной информационной инфраструктуре

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поддержал инициативу правительства запретить использование зарубежного программного обеспечения на любых объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ), включая негосударственные.

Этот запрет предложил ввести вице-премьер Дмитрий Чернышенко на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

"Те предложения, которые вы сделали, будут поддержаны. Проект указа - он уже готовится - будет подписан", - сказал Путин.

Чернышенко уточнил, что до момента появления отечественных конкурентоспособных решений во всех нишах нужно будет определить специальные условия использования существующего зарубежного софта.

"С одной стороны, важно не наказывать подряд всех добросовестных покупателей, с другой стороны, необходимо избежать такой ситуации, когда они законсервируют зарубежные решения и будут продолжать на них работать, не развиваясь", - сказал чиновник.

Поэтому, по словам вице-премьера, разрабатываемый Минцифры проект президентского указа должен распространить требования по использованию только отечественного ПО на все значимые объекты КИИ, а не только на те, которые принадлежат госорганизациям и госкомпаниям.

Кроме того, предполагается создать единый каталог и провести категорирование всех значимых объектов КИИ. "У нас зачастую возникают ситуации, когда сама компания добровольно, по своему усмотрению относит какие-то важные информационные системы к значимым объектам КИИ, а какие-то нет. Поэтому для каждой отрасли профильное федеральное ведомство совместно с Минцифры, ФСБ и ФСТЭК определят, какие типы информационных систем необходимо отнести к значимым объектам КИИ", - сказал вице-премьер.

Предполагается, что сроки вступления запрета на зарубежный софт для различных отраслей и типов информационных систем будет устанавливать правительство, причем эти сроки должны быть синхронизированы со сроками готовности к массовому внедрению соответствующих отечественных решений, подчеркнул Чернышенко.

Ранее замглавы Минцифры Максим Паршин заявил, что министерство скоро внесет в правительство законопроект о запрете использования зарубежного ПО на любых объектах критической информационной инфраструктуры, включая негосударственные. Аналогичный запрет уже действует для госзаказчиков - с 31 марта указом президента им запрещено закупать иностранный софт для объектов КИИ, а полностью отказаться от его использования они должны с 1 января 2025 года.