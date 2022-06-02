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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:59

Доля закупок российского ПО в госкомпаниях будет увеличена до 80%

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Минцифры планирует изменить рекомендации по цифровизации компаний с государственным участием, увеличив долю совокупных расходов на российское программное обеспечение с 70% до 80%, сообщил замглавы Минцифры Максим Паршин на конференции ЦИПР-2022.

Он напомнил, что в марте был подписан указ президента о том, что с 1 января 2025 года на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ) будет запрещено использование любых иностранных решений. При этом уже существует запрет на закупку импортного ПО, в том числе из дружественных стран для объектов КИИ.

"Исходя из этого, нам нужно будет, очевидно, пересмотреть, внести уточнения в стратегии цифровой трансформации... Мы предлагаем те показатели, которыми мы руководствовались в диалоге с госкомпаниями, закрепить нормативно. Это увеличение, как минимум, в два раза расходов на IT, в полтора раза - расходов на ИКТ, включая инфраструктуру", сказал Паршин.

По его словам, совокупная доля расходов на российское ПО в госкомпаниях составит как минимум 80%, доля разработок программного обеспечения внутри компании будет ограничена 30%, у внешних разработчиков должно быть закуплено не менее 70% ПО, распространяемого по лицензии.

Кроме того, планируется закрепить в планах цифровизации 100% переход на российское ПО, а также расширить периметр компаний, подпадающих под действие директив. Сейчас рекомендации не распространяются на Росатом, Ростех, Сбер и Роскосмос, однако последняя госкорпорация выразила желание войти в программу, сообщил Паршин.

Как следует из презентации замминистра, стимулировать закупки российского софта для значимых объектов КИИ планируется через обязательное согласование закупок иностранного ПО с отраслевым ведомством. Кроме того, на обязательное использование российского ПО хотят перевести и субъекты КИИ без государственного участия.

Паршин также сообщил, что в соответствии с ранее принятыми методическими рекомендациями, собственные программы цифровой трансформации представили в Минцифры 53 госкомпании, еще девять их не разработали и не утвердили. В число аутсайдеров попали, в том числе, Роснефть, Первый канал и аэропорт Шереметьево. При этом действующие варианты стратегий предусматривают, что размер инвестиций в закупку иностранного ПО в 2022-2024 годах составит 336 млрд рублей, а в российское - 683 млрд рублей.

Минцифры
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