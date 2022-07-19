В России за сутки COVID-19 заболели 4,2 тыс. человек

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусом в РФ составил 4,2 тысячи случаев, госпитализированы более 1,3 тысячи человек, скончались 44 пациента с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник.

"По состоянию на 19 июля в РФ выявлено 4 200 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 1 337 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 132,5%", - сообщили в оперштабе.

Увеличение количества госпитализаций отмечено в 64 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций произошло в 11 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 10 субъектах, уточнили в оперштабе. Накануне штаб сообщал о госпитализации 575 человек.

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 44 человек, накануне штаб сообщал о 35 умерших.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России были зарегистрированы 4 548 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 снизилось на 348. При этом шестой день подряд суточный прирост заболевших превышает 4 тыс., тем самым вернувшись к показателям начала июня.

"Выздоровели за сутки 4 186 человек, или на 65,4% больше в сравнении с 18 июля", - добавили в оперштабе.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 18 499 044 случая заражения коронавирусной инфекцией, 381 960 умерших и 17 915 526 выздоровевших.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в России отмечается увеличение в штаммовом составе доли новых подвариантов "омикрона" ВА.4 и ВА.5, для которых характерна большая заразность. При этом, как подчеркнули в ведомстве, существенное изменение числа тяжелых случаев и госпитализаций из-за распространения новых подвариантов маловероятно. Введение каких-либо противоэпидемических ограничений в РФ на фоне роста числа новых случаев COVID-19 не требуется, отметили в ведомстве.