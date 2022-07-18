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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:28

Заболеваемость COVID-19 в России за неделю выросла на 30,2%

Заболеваемость COVID-19 в России за неделю выросла на 30,2%
Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Показатель заболеваемости COVID-19 в РФ на 100 тысяч населения за прошедшую неделю по сравнению с предыдущей увеличился на 30,2%, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.

"Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 20,1 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 30,2%. Увеличение заболеваемости отмечено в 68 субъектах Российской Федерации, в том числе в 22 регионах - увеличение заболеваемости более чем в среднем по стране", - говорится в сообщении штаба.

Рост показателя заболеваемости COVID-19 отмечается в РФ третью неделю подряд.

Как сообщили в штабе, показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 5,4 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 3,2%. Рост отмечен в 44 субъектах РФ, в том числе в 22 регионах превышен средний показатель по России.

По данным оперативного штаба, всего в России за время пандемии зарегистрировано 18 млн 494 тыс. 844 случая заражения коронавирусной инфекцией, 381 916 умерших и 17 млн 911 тыс. 340 выздоровевших.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в России отмечается увеличение в штаммовом составе доли новых подвариантов "омикрона" ВА.4 и ВА.5, для которых характерна большая заразность. При этом, как подчеркнули в ведомстве, существенное изменение числа тяжелых случаев и госпитализаций из-за распространения новых подвариантов маловероятно. Введение каких-либо противоэпидемических ограничений в РФ на фоне роста числа новых случаев COVID-19 не требуется, отметили в ведомстве.

Хроника 09 января 2020 года – 18 июля 2022 годаПандемия коронавируса
коронавирус
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