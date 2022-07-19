В РФ выявлен новый подвариант "омикрон"-штамма COVID-19 "Кентавр"

Пять случаев заболевания зафиксировано в Москве в июле

Фото: James D. Morgan/Getty Images

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - В Роспотребнадзоре сообщили об обнаружении в России нового подварианта "омикрон"-штамма коронавируса "Кентавр", пять случаев заболевания выявлено в Москве в июле, все заболевшие переносят болезнь в легкой форме.

"В базу VGARus также загружено пять геномных последовательностей, отнесенных к подварианту BA.2.75 ("Кентавр") штамма "омикрон". Забор материала датирован июлем. Материал отобран в городе Москва. У всех пациентов болезнь протекает в легкой форме. Госпитализированных среди заболевших нет", - сообщили в пресс-службе ведомства во вторник.

13 июля Национальный институт здравоохранения Нидерландов (RIVM) сообщил об обнаружении в стране нового подвида штамма коронавируса "омикрон" BA.2.75, который получил название "Кентавр". Ранее эта мутация была обнаружена в Индии и в ряде других стран, включая Австралию, Германию, Великобританию, США и Канаду.