Туроператоры назвали консульство Италии наиболее лояльным к россиянам при оформлении виз

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Консульство Италии среди других шенгенских дипмиссий наиболее лояльно относится к российским туристам, желающим оформить шенгенские визы, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"По оценкам туроператоров, наиболее лояльным к россиянам в визовых вопросах можно назвать консульство Италии. Срок оформления виз здесь - порядка трех недель. Если документы на визу оформляются для приобретенной в компании поездки, туристам оказывают визовую поддержку за дополнительную плату - $75-100", - отметили в ассоциации.

По ее данным, Франция и Испания оформляют визы чуть быстрее. Но в целом туроператоры советуют туристам подавать документы на визы не позднее, чем за два-три, а то и шесть месяцев до поездки, так как из-за отсутствия слотов для записи на подачу документов этот процесс может сильно затянуться. Кроме того, консульства полностью прекратили оформлять визы в срочном порядке.

"Так как подавать документы на шенгенскую визу можно за шесть месяцев до начала поездки, при правильном планировании, например, поездки в Европу на Новый год, есть возможность успеть в срок", - подчеркивают в АТОР.

Как сообщалось, запись на оформление виз в консульства большинства европейских сейчас недоступна до конца лета из-за нехватки сотрудников консульств и повышения спроса у россиян после отмены пандемийных ограничений в Европе.