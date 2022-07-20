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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:06

В Петербурге прием заявок на финские визы прерван до осени из-за ажиотажа

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - В Петербурге до сентября разобраны места для записи на подачу визовых заявлений в Финляндию, сообщило финское генконсульство в этом городе.

"Количество дат для подачи заявлений в Визовом центре Финляндии ограничено, и из-за роста спроса места быстро закончились. Сейчас свободных мест на август нет, но мы рекомендуем следить за ситуацией. Отдельные слоты в связи с отменой или переносом даты добавляются на сайте, и освободившиеся места становятся доступными", - предупредили дипломаты.

15 июля правительство России своим постановлением отменило ковид-ограничения на выезд за границу, и россияне смогли выезжать из страны без оснований. С этого дня туристы начали выезжать через границу Ленинградской области в Эстонию и Финляндию.

Эксперты ранее предупреждали, что поездки в Финляндию не будут массовыми из-за сложностей с получением визы, обменов валюты и платежами и с отсутствием железнодорожного сообщения.

Международные перевозчики Lux Express и Ecolines отметили после 15 июля ажиотажный спрос на автобусные рейсы из Петербурга в Таллин и Хельсинки.

Финляндия Петербург Lux Express Ecolines
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