Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:59

Запись для получения визы в страны ЕС закрыта до осени из-за нехватки сотрудников

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Взаимная высылка части дипломатов РФ и стран Шенгенского соглашения привела к коллапсу в консульствах: подать заявление на получение визы в визовые центры (ВЦ) для поездки летом уже не получится, сообщили эксперты турбизнеса, опрошенные порталом "Интерфакс-Туризм".

"На Кипр отменили электронную визу, а срок оформления национальной составляет больше недели. И это только для поездки в конкретную страну. Что касается Франции, Испании, то там для поездки летом получить шенген просто невозможно: мест нет, а ожидание составляет 2-3 месяца. Прямо сейчас планировать поездку во Францию можно только на осень, однако окна занимают очень быстро. Финляндия тоже дает визы трудно и довольно долго", - сказал вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) Алексан Мкртчян.

По его словам, самые популярные у россиян европейские направления этим летом - Греция, Италия, Испания и Франция. Скандинавия пользуется меньшим спросом.

В понедельник на сайте визового центра Греции появилось объявление, согласно которому Генконсульство "испытывает временную нехватку персонала, обрабатывающего заявления на получение визы, в связи с чем, в зависимости от даты вылета, запись на подачу в ВЦ под юрисдикцией консульства Москвы может быть перенесена. Также могут возникнуть непредвиденные задержки в обработке заявления на визу и возврате паспорта", - говорится в сообщении.

В центре также отмечают, что если дата поездки приходится на 31 июля или ранее для жителей Москвы или на 3 августа или ранее для туристов из регионов, то запись сохраняется и документы будут приняты к рассмотрению. Остальным же нужно связаться с визовым центром для подтверждения записи.

Как отметил Мкртчян, визы в Италию оформляются с задержкой примерно месяц. "Это стоит учитывать при планировании поездки. Сейчас ни одно посольство не работает в прежнем режиме", - добавил он.

Участились отказы в выдаче виз

Эту же информацию подтвердили и в других турагентствах, отметив, что также участились отказы в получении шенгена.

"Сейчас получить шенгенскую визу действительно непросто: много отказов, а сроки ожидания выросли в несколько раз. В основном, конечно, туристы сами занимаются этим вопросом, а мы располагаем разве что контактами визовых центров", - пояснила Аида Эйралиева из турагентства "Места Мира".

По словам Мкртчяна, задержки с оформлением шенгенских виз связаны, прежде всего, с сокращением штата иностранных дипломатов.

Осторожно, мошенники!

Эксперты напоминают, что с учетом сложностей в подаче документов на шенгенскую визу многие туристы пытаются найти "легкие" или обходные пути, пользуясь услугами сомнительных чат-ботов за дополнительную плату.

Таких сервисов много встречается в Telegram. Они предлагают записать на подачу документов путешественников по всем доступным европейским направлениям, обещая, что ожидание займет не более двух недель.

Представители турбизнеса призывают не поддаваться на заверения мошенников и подавать документы только через официальные представительства: консульства, визовых операторов и туроператоров.

"Некоторые туроператоры оказывают содействие туристам, ищут для них окна для записи. В компании для этого есть специальные люди, которые готовы мониторить места на подачу заявлений ежечасно. Все остальное путешественники занимаются поиском свободной даты самостоятельно", - сказал Мкртчян.

Биометрия как препятствие для регионов

Как отметил вице-президент АТА, в некоторых регионах визовые центры были вынуждены закрыться, и туристам даже из крупных городов, которым нужно сдавать биометрию, виза обойдется значительно дороже, поскольку придется потратить деньги, чтобы добраться до ближайшего доступного ВЦ.

"Сейчас 90% виз выдаются и оформляются в Москве. В Питере не оформить шенгенскую визу, например, в Грецию. А на юге туристам доступен только Воронеж. Причем если это семья, то туристам надо всем одновременно приехать и подать документы на визу со сдачей биометрии. Это дорого", - пояснил Мкртчян.

Напомним, биометрические данные передаются при оформлении шенгенской визы раз в 59 месяцев в одном из дипломатических представительств или визовых центров стран-членов Шенгенского соглашения. Эти данные сохраняются и доступны при последующем оформлении визы в любую из стран-членов.

По мнению Мкртчяна, ждать улучшений в работе визовых центров стран Шенгенского соглашения не приходится. "Как минимум до конца года ничего не изменится. Это неудобство с оформлением виз с нами надолго", - заключил он.

ЕС Россия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Министр Фальков отметил дефицит аспирантов для потребностей экономики

Министр Фальков отметил дефицит аспирантов для потребностей экономики

Мантуров будет координировать работу Росатома над оборонзаказом и в ракетно-космической отрасли

Удорожание стройматериалов увеличило еще на 80 млрд рублей затраты на недострои

Удорожание стройматериалов увеличило еще на 80 млрд рублей затраты на недострои

Путин поддержал запрет зарубежного ПО на негосударственной информационной инфраструктуре

Путин отметил, что банки практически не кредитуют высокотехнологичные компании

В Думу внесены поправки о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений

Мосгорсуд признал законным домашний арест ректора РАНХиГС Мау

Мосгорсуд признал законным домашний арест ректора РАНХиГС Мау

Геннадий Гальперин покинет пост гендиректора "Росгосстраха"

Суд в РФ оштрафовал Google на 21,7 млрд рублей за не удаленную с YouTube информацию

Петербургский суд направил дело Юрия Шевчука на рассмотрение в Уфу

Петербургский суд направил дело Юрия Шевчука на рассмотрение в Уфу
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });