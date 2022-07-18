Запись для получения визы в страны ЕС закрыта до осени из-за нехватки сотрудников

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Взаимная высылка части дипломатов РФ и стран Шенгенского соглашения привела к коллапсу в консульствах: подать заявление на получение визы в визовые центры (ВЦ) для поездки летом уже не получится, сообщили эксперты турбизнеса, опрошенные порталом "Интерфакс-Туризм".

"На Кипр отменили электронную визу, а срок оформления национальной составляет больше недели. И это только для поездки в конкретную страну. Что касается Франции, Испании, то там для поездки летом получить шенген просто невозможно: мест нет, а ожидание составляет 2-3 месяца. Прямо сейчас планировать поездку во Францию можно только на осень, однако окна занимают очень быстро. Финляндия тоже дает визы трудно и довольно долго", - сказал вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) Алексан Мкртчян.

По его словам, самые популярные у россиян европейские направления этим летом - Греция, Италия, Испания и Франция. Скандинавия пользуется меньшим спросом.

В понедельник на сайте визового центра Греции появилось объявление, согласно которому Генконсульство "испытывает временную нехватку персонала, обрабатывающего заявления на получение визы, в связи с чем, в зависимости от даты вылета, запись на подачу в ВЦ под юрисдикцией консульства Москвы может быть перенесена. Также могут возникнуть непредвиденные задержки в обработке заявления на визу и возврате паспорта", - говорится в сообщении.

В центре также отмечают, что если дата поездки приходится на 31 июля или ранее для жителей Москвы или на 3 августа или ранее для туристов из регионов, то запись сохраняется и документы будут приняты к рассмотрению. Остальным же нужно связаться с визовым центром для подтверждения записи.

Как отметил Мкртчян, визы в Италию оформляются с задержкой примерно месяц. "Это стоит учитывать при планировании поездки. Сейчас ни одно посольство не работает в прежнем режиме", - добавил он.

Участились отказы в выдаче виз

Эту же информацию подтвердили и в других турагентствах, отметив, что также участились отказы в получении шенгена.

"Сейчас получить шенгенскую визу действительно непросто: много отказов, а сроки ожидания выросли в несколько раз. В основном, конечно, туристы сами занимаются этим вопросом, а мы располагаем разве что контактами визовых центров", - пояснила Аида Эйралиева из турагентства "Места Мира".

По словам Мкртчяна, задержки с оформлением шенгенских виз связаны, прежде всего, с сокращением штата иностранных дипломатов.

Осторожно, мошенники!

Эксперты напоминают, что с учетом сложностей в подаче документов на шенгенскую визу многие туристы пытаются найти "легкие" или обходные пути, пользуясь услугами сомнительных чат-ботов за дополнительную плату.

Таких сервисов много встречается в Telegram. Они предлагают записать на подачу документов путешественников по всем доступным европейским направлениям, обещая, что ожидание займет не более двух недель.

Представители турбизнеса призывают не поддаваться на заверения мошенников и подавать документы только через официальные представительства: консульства, визовых операторов и туроператоров.

"Некоторые туроператоры оказывают содействие туристам, ищут для них окна для записи. В компании для этого есть специальные люди, которые готовы мониторить места на подачу заявлений ежечасно. Все остальное путешественники занимаются поиском свободной даты самостоятельно", - сказал Мкртчян.

Биометрия как препятствие для регионов

Как отметил вице-президент АТА, в некоторых регионах визовые центры были вынуждены закрыться, и туристам даже из крупных городов, которым нужно сдавать биометрию, виза обойдется значительно дороже, поскольку придется потратить деньги, чтобы добраться до ближайшего доступного ВЦ.

"Сейчас 90% виз выдаются и оформляются в Москве. В Питере не оформить шенгенскую визу, например, в Грецию. А на юге туристам доступен только Воронеж. Причем если это семья, то туристам надо всем одновременно приехать и подать документы на визу со сдачей биометрии. Это дорого", - пояснил Мкртчян.

Напомним, биометрические данные передаются при оформлении шенгенской визы раз в 59 месяцев в одном из дипломатических представительств или визовых центров стран-членов Шенгенского соглашения. Эти данные сохраняются и доступны при последующем оформлении визы в любую из стран-членов.

По мнению Мкртчяна, ждать улучшений в работе визовых центров стран Шенгенского соглашения не приходится. "Как минимум до конца года ничего не изменится. Это неудобство с оформлением виз с нами надолго", - заключил он.