Путин поблагодарил Эрдогана за помощь в переговорах о вывозе украинского зерна

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи Фото: Ali Balikci/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Вопросы, связанные с вывозом украинского зерна из черноморских портов, до конца еще не решены, но уже хорошо, что есть движение, заявил президент России Владимир Путин на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Тегеране.

Он поблагодарил Эрдогана за усилия "посреднические по предоставлению турецкой площадки для переговоров по проблемам продовольственного характера, проблемам вывоза зерна через Черное море".

"При вашем посредничестве мы продвинулись вперед. Не все вопросы, правда, еще решены, но то, что движение есть, уже хорошо", - отметил Путин.

Эрдоган ыразил надежду на успех переговоров об экспорте украинского зерна и отметил конструктивную посредническую роль России в этом вопросе. Он также отметил важность поддержания контактов на высшем уровне посредством телефонных разговоров между двумя президентами, еще большим плюсом он назвал сегодняшнюю встречу на полях "астанинского формата" и предложил Путину обсудить обширную повестку дня.

Накануне их встречи помощник Путина Юрий Ушаков выражал уверенность, что президенты обсудят эту тему в Тегеране. Он тогда отметил, что переговоры активно продолжаются. Он напомнил, что 13 июля в Стамбуле проблему обсудили представители России, Украины, Турции и ООН и договорились "подготовить совместный документ, который определял бы правовые основы и общий порядок вывоза зерна из украинских портов". Также было условлено об открытии совместного Координационного центра в Стамбуле.

"Мы готовы продолжать работу на этом треке, и эта работа будет продолжена", - сказал Ушаков.

Представители Кремля и МИД отмечали, что переговорами занимаются российские военные.

19 февраля пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что четырехсторонние переговоры скоро будут продолжены, но подчеркнул, что в Кремле ни ситуацию на Украине, ни украинское зерно не считают главной причиной кризиса на рынке зерна.

15 июля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что предложенные Россией меры по вывозу украинской сельхоз продукции участники переговоров в Стамбуле в основном поддержали, вскоре завершится формирование итогового документа.

По его словам, "Россия предложила меры, обеспечивающие перевозки продовольствия иностранным государствам, в том числе российским партнерам, исключающие использование данных логистических цепочек для поставок киевскому режиму вооружения и военной техники, а также недопущения провокаций".